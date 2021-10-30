باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل

قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه ليل في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس، وذلك في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجَّل للفريق الباريسي كل من البرازيلي ماركينيوس (74)، والأرجنتيني آنخل دي ماريا (88)، في حين وقَّع جوناثان ديفيد (31) على هدف ليل الوحيد.



ورفع سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد ليل عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.