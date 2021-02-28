اقترب من خطف الصدارة.. الهلال يوجع الفتح ويضربه بـ"الخمسة"

في ختام الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

استعاد الهلال نغمة الانتصارات عبر بوابة الفتح؛ إذ أسقط مستضيفه 5/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، وذلك في ختام الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبتلك النتيجة حافظ الهلال على الوصافة برصيد 39 نقطة، وبقي الفتح على رصيده السابق 25 نقطة في المركز الـ13.

الشوط الأول انتهى هلاليًّا بثلاثية دون مقابل، تناوب على تسجيلها في مرمى حارس الفتح "ماكسيم" الثلاثي "كاريو، قوميز وفييتو".

افتتح البيروفي "كاريو" التسجيل عند الدقيقة الـ23 إثر استثماره ركلة زاوية بشكل رائع من خلال لمسة سحرية بكعب القدم، ثم أضاف هداف الدوري (15 هدفًا) الفرنسي "قوميز" الهدف الثاني للأزرق عند الدقيقة الـ26 بتسديدة أرضية زاحفة قوية، وعزز "فييتو" النتيجة لفريقه بهدف ثالث عند الدقيقة الـ41.

وفي الشوط الثاني قلص الفتح النتيجة عند الدقيقة الـ65 برأسية رائعة لعمار الدحيم في مرمى حارس الهلال عبد الله المعيوف.

وكرس البديل الناجح سالم الدوسري حضوره برأسية رائعة، وصلته من "جيوفينكو"، استقرت داخل الشباك الفتحاوية هدفًا رابعًا عند الدقيقة الـ72.

وعند الدقيقة الـ81 احتسب حكم اللقاء خالد صلوي ركلة جزاء للفتح، نفذها "كويفا"، استقرت داخل الشباك الزرقاء هدفًا ثانيًا للمستضيف.

ويرفض سالم الدوسري اقتراب الفتح من تقليص الفارق بهدف هلالي خامس عند الدقيقة الـ84 إثر تسديدة رائعة من خارج الصندوق.

وفي الدقيقة الـ92 رفض القائم الفتحاوي الهدف السادس من رأسية مهاجم الهلال عبد الله الحمدان.