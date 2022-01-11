"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الأكحل، والمهد، والهندية، واليتمة، ووادي الفرع)، تستمر حتى الساعة الـ3 ظهرًا.

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11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443 11:05 AM

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الأكحل، والمهد، والهندية، واليتمة، ووادي الفرع)، تستمر حتى الساعة الـ3 ظهرًا.

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