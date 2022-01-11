"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الأكحل، والمهد، والهندية، واليتمة، ووادي الفرع)، تستمر حتى الساعة الـ3 ظهرًا.