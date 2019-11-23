مستشار أمير الرياض: دلالات سياسية واقتصادية حملها خطاب الملك

نوه بأهميته في افتتاح الدورة السابعة لمجلس الشورى

نوه سحمي بن شويمي بن فويز، المستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكد ابن فويز الدلالات السياسية والاقتصادية التي تضمنها الخطاب الملكي، والريادة التي تتبوؤها السعودية إقليميًّا ودوليًّا.. منوهًا بما تشهده بلادنا الغالية من نهضة تنموية شاملة في إطار رؤية السعودية 2030.

ودعا اللهَ العليَّ القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.