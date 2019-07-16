حتى أمس.. وصول "339.328" حاجًّا إلى المملكة عبر جميع المنافذ

وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الاثنين؛ "339.328" حاجًّا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.



وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "339.294" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "34" حاجًّا.