"المالية" تعلن إقفال الطرح "2019-01" من "الصكوك المحلية بالريال"

الوزارة توضح: تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.370 مليار ريال سعودي

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي رقم (2019-01) وطلبات المستثمرين الإضافية عبر إعادة فتح الإصدار رقم (2017-09) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وأوضحت الوزارة أن حجم إصدار (2019-01) تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.370 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي إعادة فتح الإصدار (2017-09) 1.725 مليار ريال، مبينة أن إجمالي حجم الطرح بلغ 7.095 مليار ريال.

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22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440 09:27 AM

الوزارة توضح: تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.370 مليار ريال سعودي

"المالية" تعلن إقفال الطرح "2019-01" من "الصكوك المحلية بالريال"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي رقم (2019-01) وطلبات المستثمرين الإضافية عبر إعادة فتح الإصدار رقم (2017-09) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وأوضحت الوزارة أن حجم إصدار (2019-01) تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 5.370 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي إعادة فتح الإصدار (2017-09) 1.725 مليار ريال، مبينة أن إجمالي حجم الطرح بلغ 7.095 مليار ريال.

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