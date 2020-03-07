"الصحة" تدعو مَن زاروا إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن لعزل أنفسهم منزليًّا

لمدة أسبوعَيْن من تاريخ عودتهم

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" الجديد، ونظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، أعلنت وزارة الصحة أنه يجب على مَن كان في كل من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعَيْن من تاريخ عودتهم.

وأضافت "الصحة" بأنه يجب على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن عزل نفسه منزليًّا لمدة أسبوعَيْن من تاريخ عودته.

وأوضحت أنه في حالة ظهور أي أعراض فعليه الاتصال على الرقم (937) للحصول على المساعدة الواجبة من قِبل الجهات الصحية، أو مراجعة أقرب مستشفى.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 10:48 PM

لمدة أسبوعَيْن من تاريخ عودتهم

"الصحة" تدعو مَن زاروا إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن لعزل أنفسهم منزليًّا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" الجديد، ونظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، أعلنت وزارة الصحة أنه يجب على مَن كان في كل من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعَيْن من تاريخ عودتهم.

وأضافت "الصحة" بأنه يجب على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن عزل نفسه منزليًّا لمدة أسبوعَيْن من تاريخ عودته.

وأوضحت أنه في حالة ظهور أي أعراض فعليه الاتصال على الرقم (937) للحصول على المساعدة الواجبة من قِبل الجهات الصحية، أو مراجعة أقرب مستشفى.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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