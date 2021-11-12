"موسى ماريغا" ينعش تدريبات الهلال قبل النهائي الآسيوي .. وغوميز يحتفل بمولوده

أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة، مشاركة المحترف المالي "موسى ماريغا" في التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول تحضيراً للمباراة الختامية لدوري أبطال آسيا 2021 أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في 23 نوفمبر الجاري.

ميدانياً واصل فريق الهلال مساء اليوم تدريباته الاعتيادية على استاد الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي؛ حيث تركزت الحصة التدريبية على النواحي التكتيكية.



وتخلل المران: تطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية، وتسديد على المرمى.



وواصل الثنائي "ياسر الشهراني، وجانغ هيون سو" برنامجيهما التأهيليين، فيما قرر الجهاز الفني إراحة النجم الفرنسي "بافيتيمبي غوميز" عن المران نظير قدوم مولوده الثالث.



ويجري الفريق مساء يوم غد السبت تدريباً اعتيادياً تأهباً لاستئناف المنافسات.