أمانة العاصمة المقدّسة تُبرم عقداً لتشغيل وصيانة المرافق العامة بمكة

في إطار الجهود التي تبذلها من أجل الارتقاء بمستوى جودة الحياة

أرست أمانة العاصمة المقدّسة عدداً من المشروعات التنموية مع شركاتٍ وطنيِّةٍ متخصصةٍ في المقاولات العامَّة والصيانة؛ في إطار جهود الأمانة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتحسين المرافق العامَّة بمكة المكرّمة.

وجاءت العقود ضمن مجالات تشغيل وصيانة المرافق العامَّة -دورات المياه العامة بمكة المكرّمة - حيث أبرمت الأمانة عقداً بمبلغ 6.976.452 ريالاً، لمدة 3 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ تسلُّم الشركة الموقع؛ سعياً من الأمانة لتحقيق أفضل الخدمات وتحسين جودة الحياة لأهالي وسكان وزوّار العاصمة المقدّسة.

وأبرمت الأمانة عقداً آخر بمبلغ 2.828.310 ريالات، لمدة 12 شهراً ميلادياً؛ لصيانة وترميم جسر وادي هميجة ضمن خطتها التشغيلية لتهيئة جسور العاصمة المقدسة وتجهيزها؛ نظراً لما لها من أهمية بالغة في المحافظة على أرواح السكان وعابري الطرق خاصة في المواقع المزدحمة التي تحتوي على كثافة سكانية عالية.