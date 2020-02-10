فريق طبي يستأصل ورمًا ليفيًا يزن 2 كجم من رحم سيدة بولادة بريدة

أجريت لها عملية جراحية دقيقة وغادرت السرير

تمكن الأطباء بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة من استئصال ورم ليفي يزن 2 كجم، من سيدة سعودية لتغادر المستشفى وهي بصحة جيدة.

وبحسب التفاصيل، فإن السيدة 33 عاماً، كانت قد راجعت المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية أظهرت وجود ورم ليفي بحجم ٢كجم، حيث أظهرت الفحوصات الإشعاعية،أن السيدة لديها العديد من الأورام الضخمة، ليتم إجراء عملية جراحية دقيقة من قبل الدكتور معاوية والدكتور محمد يوسف استشاريي النساء والولادة، مع المحافظة على الرحم وتمت العملية بنجاح ولله الحمد، وقد غادرت السيدة المستشفى وهي بصحة وعافية.