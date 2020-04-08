الإعلام السياحي: هذه أعداد السياح في الشرق الأوسط بعد أزمة كورونا

انخفاض عالمي وعربي كبير

كشفت لجنة البحوث والدراسات السياحية بالمركز العربي للإعلام السياحي، عن توقعات منظمة السياحة العالمية.



وبناء على المعطيات الحالية توقعت المنظمة انخفاض أعداد السائحين العام 2020 بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% عن عام 2019 بالنسبة للوجهات العالمية.



وفيما يخص الوجهات السياحية العربية توقعت المنظمة انخفاض أعداد السياح القادمين بنسبة 50%.



وبالنسبة لعائدات السياحة على مستوى العالم، يتوقع أيضًا أن تكون نسبة الانخفاض ما بين 20% و 30%، بما يتراوح بين 300 إلى 450 مليار دولار انخفاض عن العام 2019.



ومع مراعاة اتجاهات السوق السابقة، فإن هذا سيعني فقدان ما بين خمس وسبع سنوات من النمو.



أي يمكن اعتبار أزمة كورونا الحالية من أسوأ الأزمات التي واجهتها صناعة السياحة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية؛ إذ إن معدل الانخفاض العام 2001 مع أحداث 11 سبتمبر، كان 3,1%، والعام 2009 مع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كانت 4%، والعام 2003 عند تفشي فيروس سارس كان 0,4% فقط.



ومع ذلك تؤكد منظمة السياحة العالمية على أن هذه الأرقام تستند إلى آخر التطورات؛ حيث يواجه المجتمع الدولي في الوقت الحالي تحديًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا غير مسبوق ويجب تفسيره بحذر؛ نظرًا لطبيعة عدم اليقين الشديدة للأزمة الحالية.



أعداد السياح المتوقعة خلال 2020 بعد انتهاء فترات الحظر والسماح بالسفر:



1- الإمارات: يتوقع قدوم ما يقارب 8.3 مليون سائح.

2- السعودية: يتوقع قدوم 8.2 مليون زائر.

3- مصر: يتوقع وصول ما يقارب 6.7 مليون سائح.

4- المغرب: يتوقع وصول ما يقارب 6.2 مليون سائح.