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أنباء عن وقوع عدد من الإصابات ما بين خوف وهلع واختناق

بلجرشي.. الجهات المعنية تباشر حريقاً نشب في شقق مفروشة

تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في بلجرشي بمنطقة الباحة حريقاً نشب في شقق مفروشة.

وبحسب مصادر "سبق" فإن الحريق نتج عنه عدد من الإصابات المتنوعة بين خوف وهلع واختناق.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.