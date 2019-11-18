بلجرشي.. الجهات المعنية تباشر حريقاً نشب في شقق مفروشة

أنباء عن وقوع عدد من الإصابات ما بين خوف وهلع واختناق

تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في بلجرشي بمنطقة الباحة حريقاً نشب في شقق مفروشة.

وبحسب مصادر "سبق" فإن الحريق نتج عنه عدد من الإصابات المتنوعة بين خوف وهلع واختناق.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

الدفاع المدني حريقاً شقق مفروشة

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18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441 02:41 PM

أنباء عن وقوع عدد من الإصابات ما بين خوف وهلع واختناق

بلجرشي.. الجهات المعنية تباشر حريقاً نشب في شقق مفروشة

أحمد العبدالله

الباحة

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تباشر فرق الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في بلجرشي بمنطقة الباحة حريقاً نشب في شقق مفروشة.

وبحسب مصادر "سبق" فإن الحريق نتج عنه عدد من الإصابات المتنوعة بين خوف وهلع واختناق.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

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الدفاع المدني حريقاً شقق مفروشة

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