أمانة الرياض عن مبادرة تسوير المواقع الإنشائية: تُحَسّن المشهد الحضاري

قالت: تتيح إمكانية إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة

أكدت أمانة منطقة الرياض، أن مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في العاصمة، تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري.

وقالت عبر حسابها في تويتر: مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في مدينة #الرياض الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري بالعاصمة، تتيح إمكانية إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة.. ونطاق التنفيذ يشمل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية.