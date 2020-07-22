أمانة الرياض عن مبادرة تسوير المواقع الإنشائية: تُحَسّن المشهد الحضاري

أكدت أمانة منطقة الرياض، أن مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في العاصمة، تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري.
وقالت عبر حسابها في تويتر: مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في مدينة #الرياض الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري بالعاصمة، تتيح إمكانية إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة.. ونطاق التنفيذ يشمل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية.أمانة الرياض الرياض
قالت: تتيح إمكانية إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة
أكدت أمانة منطقة الرياض، أن مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في العاصمة، تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري.
وقالت عبر حسابها في تويتر: مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في مدينة #الرياض الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري بالعاصمة، تتيح إمكانية إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة.. ونطاق التنفيذ يشمل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية.