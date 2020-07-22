أمانة الرياض عن مبادرة تسوير المواقع الإنشائية: تُحَسّن المشهد الحضاري

قالت: تتيح إمكانية إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة

أكدت أمانة منطقة الرياض، أن مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في العاصمة، تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري.

وقالت عبر حسابها في تويتر: مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في مدينة #الرياض الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري بالعاصمة، تتيح إمكانية إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة.. ونطاق التنفيذ يشمل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية.

أمانة الرياض الرياض

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22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 09:20 AM

قالت: تتيح إمكانية إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة

أمانة الرياض عن مبادرة تسوير المواقع الإنشائية: تُحَسّن المشهد الحضاري

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت أمانة منطقة الرياض، أن مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في العاصمة، تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري.

وقالت عبر حسابها في تويتر: مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في مدينة #الرياض الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري بالعاصمة، تتيح إمكانية إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة.. ونطاق التنفيذ يشمل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية.

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