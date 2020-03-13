استمرار استنفار "التجمع الصحي " بالشرقيه لمواجهة فيروس "كورونا"

"الغامدي" يتفقد غرف العزل داخل التجمع الصحي الأول

تفقد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي، اليوم الجمعة، عدداً من مستشفيات المنطقة للتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين .

واطلع، خلال الجولة، على سير العمل في مختلف أقسام المستشفيات وتجهيزاتها، لاسيما غرف العزل الطبية، ومن بينها غرف العزل المخصصة لحالات الولادة في مستشفى الولادة والأطفال، إضافة إلى جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية للتعامل مع متطلبات المرحلة الحالية.

وتأكد "الغامدي" من توفر الاحتياجات الطبية والدوائية والمستلزمات واطلع على سير العمل وآلية استقبال الحالات ومباشرتها إلى حين مغادرتها بعد تلقي العلاج المناسب.

ووجّه ببذل المزيد من الجهود لخدمة المستفيدين واتخاذ الإجراءات الوقائية لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل معها حسب الأعراف الطبية المتبعة في تقديم الخدمة الصحية بما يتناسب مع حجم الإمكانات المتوفرة في المنشآت الصحية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية .