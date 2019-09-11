والد "مُعتز" يعلن تنازله عن قاتل "ابنه": لديَّ شرطان

سجّل ذلك قبل قليل في محضر شرطة ضاحية لبن بالرياض

عَلِمت "سبق"، أن "خويتم بن سعد الحارثي"؛ والد الطالب "مُعتز"؛ المتوفى بـ"ابتدائية ضاحية لبن"، أعلن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله، وسجّل ذلك -قبل قليل- في محضر شرطة ضاحية لبن، تمهيداً لتسجيله رسمياً لدى المحكمة المختصة.

وقالت مصادر إن "الحارثي"؛ اشترط مقابل التنازل، أن يخرج الطفل المتهم بقتل ابنه، إضافة إلى عدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة.. داعياً الله أن يغفر لابنه، وأن يجعله شفيعاً له يوم القيامة.

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11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 12:15 PM

سجّل ذلك قبل قليل في محضر شرطة ضاحية لبن بالرياض

والد "مُعتز" يعلن تنازله عن قاتل "ابنه": لديَّ شرطان

عمر السبيعي

الرياض

447 271,071

عَلِمت "سبق"، أن "خويتم بن سعد الحارثي"؛ والد الطالب "مُعتز"؛ المتوفى بـ"ابتدائية ضاحية لبن"، أعلن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله، وسجّل ذلك -قبل قليل- في محضر شرطة ضاحية لبن، تمهيداً لتسجيله رسمياً لدى المحكمة المختصة.

وقالت مصادر إن "الحارثي"؛ اشترط مقابل التنازل، أن يخرج الطفل المتهم بقتل ابنه، إضافة إلى عدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة.. داعياً الله أن يغفر لابنه، وأن يجعله شفيعاً له يوم القيامة.

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