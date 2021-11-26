باريس سان جيرمان يؤكد بقاء بوكيتينو وينفي التواصل مع زيدان

أكد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان، أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو سيواصل مهامه مع الفريق الباريسي دون أي جديد، وأنه لم يطلب أبداً الرحيل على الرغم من الشائعات التي تناولت مسألة مغادرته إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال ليوناردو لوكالة "فرانس برس"، إنّ المدرب الأرجنتيني لم يطلب أبداً المغادرة، ونفى ليوناردو أي اتصالات بين فريق العاصمة وزين الدين زيدان، سيما بعد التقارير الإعلامية التي ربطت زيدان بتدريب رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" اليومية نشرت في صفحتها الأولى الجمعة خبراً يشير إلى حصول لقاء سري بين إدارة باريس سان جرمان وزيدان، مؤكدة أن المفاوضات بدأت منذ عدة أسابيع بينهما.

وانتشرت شائعات تواصل النادي الباريسي مع زيدان كالنار في الهشيم في الأيام الأخيرة، وقابلتها أخبار عودة بوكيتينو إلى إنجلترا عبر بوابة يونايتد بعدما سبق له أن اشرف على توتنهام هوتسبرز لسنوات طويلة.



