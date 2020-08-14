بلجيكا: 544 إصابة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة

سجلت السلطات البلجيكية، اليوم، 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة.

وذكرت وزارة الصحة العامة البلجيكية في بيان أنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9916 حالة.