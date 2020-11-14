جهات حكومية تضبط 25 منتجًا مخالفًا لمواصفات "كفاءة الإنارة"

بعد جولات رقابية شملت جميع مناطق المملكة

أسفرت الجولات الرقابية للتأكد من التزام المصانع للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، عن ضبط وحجز 25 منتجًا مخالفًا.

ونفذت الجولات خمس جهات حكومية، هي كل من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وبلغ عدد المنتجات المضبوطة والمحجوزة 25 منتجًا، وإجمالي العينات غير المطابقة 13 منتجًا.

وشملت الجولات جميع مناطق المملكة، في المنطقة الوسطى (16) مصنعًا، والمنطقة الشرقية ثلاثة مصانع، ومنطقة مكة المكرمة مصنع واحد، وفي منطقة المدينة المنورة أيضًا مصنع واحد، وبلغ إجمالي عدد المصانع المستهدفة 21 مصنعًا.

وبيّنت الجولة أن المنتجات المستهدفة تشمل: المصابيح المتوهجة، ومصابيح الهالوجين، ومصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح (CFLi)، ومصابيح الفلورسنت المضغوطة من دون كابح ((CFLni، ومصابيح LED، ومصابيح الفلوريسنت LFL، ومصابيح HID، وأجهزة التحكم (Control Gears)، ووحدات الإنارة.