غدًا.. مستشفى فيصل بالطائف يطلق جراحات اليوم الواحد

وتفقد خطة العودة التدريجية في جميع المستشفيات

وقف قياديو "صحة الطائف" على جاهزية مجمع الملك فيصل الطبي، لاستئناف جراحات اليوم الواحد، والمقرر لها غدًا الأحد.

جاء ذلك، بتوجيه من مدير الشؤون الصحية

بمحافظة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، حيث قام مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية، الدكتور فؤاد الثبيتي، يرافقه مدير إدارة المستشفيات الأخصائي، هاضل العصيمي، بتفقد أجنحة التنويم والطوارئ ومرافق مجمع الملك فيصل الطبي، استعدادًا لإطلاق عودة جراحات اليوم الواحد يوم غد الأحد والتي ستبدأ بتخصصات عدة، وهي "الجراحة العامة، جراحة العظام، المسالك البولية، العيون، التجميل، وجراحة أسنان الأطفال".

يذكر أن الشؤون الصحية بالطائف، وضعت خطة تدريجية لعودة العمل تشمل جميع المستشفيات الداخلية والطرفية بما لا يؤثر على الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات العلاجية لمكافحة الجائحة، حيث بدأ مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف باستقبال مواعيد العيادات الخارجية، والبدء في حجز مواعيد لحالات جراحات اليوم الواحد حتى يتم تدريجيًا استقبال بقية الحالات الباردة والطارئة إلى أن تكتمل خطة العودة المعدة والإعلان عنها في حينه.



