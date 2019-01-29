قتلت مواطناً طعناً في وجهه وهو نائم.. "الحفر" تشهد تنفيذ شرع الله في "روسيليا"

"الفلبينية" شرعت في قتل إحدى بناته ثم حاولت الانتحار.. "الداخلية" نفّذت الحكم

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، بمحافظة حفر الباطن، حكم القتل حداً بحق إحدى الجانيات كانت قد أقدمت على قتل مواطن وهو على فراشه بسكين في وجهه، وشروعها في قتل إحدى بناته في أثناء نومها بطعنها طعنات عدة بسكين وضربها بمطرقة في وجهها ورأسها مما أدى إلى إصابتها.

فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدمت روسيليا باكونا اجمهول ـ فلبينية الجنسية ـ على قتل حميد بن تركي بن حايف الفضلي ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بطعنه وهو على فراشه بسكين في وجهه مما أدى إلى وفاته، وشروعها في قتل إحدى بناته في أثناء نومها بطعنها طعنات عدة بسكين وضربها بمطرقة في وجهها ورأسها مما أدى إلى إصابتها وشروعها في الانتحار مما أدى إلى إصابتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها والحكم عليها بالقتل حداً لقتلها المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانية روسيليا باكونا اجمهول - فلبينية الجنسية - اليوم الثلاثاء 23 / 5 / 1440هـ، بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.