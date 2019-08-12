عقب رميهم الجمرات الثلاث.. الحجاج يستقبلون القبلة متضرعين بالدعاء

حركة انسيابية للحشود سهلت على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر

في مشهد مهيب امتزج فيه الدعاء بالبكاء وطلب الرحمة والمغفرة؛ استقبل حجاج بيت الله الحرام عقب رميهم الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى؛ القبلة، رافعين أكفهم إلى الله سبحانه وتعالي فرحين، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.



وكانت قد شهدت منطقة الجمرات اليوم توافد الحجاج في اليوم الأول من أيام التشريق؛ حيث رموا الجمرات وسط منظومة متكاملة من الخدمات وحركة انسيابية سهلت على الحجاج أداء مناسكهم.