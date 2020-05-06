مصادر تكشف لـ"سبق" تفاصيل 34 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في صبيا وبيش

بلغ إجمالي الإصابات بمنطقة جازان 647

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل 34 حالة تم تسجيلها بمنطقة جازان، وتحديداً بمحافظتي صبيا وبيش، حيث سجلت صبيا 22 حالة وبيش 12 حالة.

وقالت المصادر: إن معظم الإصابات في محافظة بيش تعود لعمالة وافدة من إسكانات العمال في بيش، وبينما كشفت أن الإصابات في صبيا معظمها من قرية شمال صبيا لسعوديين، حيث تسبب مصاب واحد وهو سعودي في نقل الفيروس لعدد من أقاربه ويتم حصر مخالطيه.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 647 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 511 ومدينة جازان 68 إصابة وصبيا 28 والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 الطوال 5 والدرب 1 والعيدابي 1.