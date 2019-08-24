"طيران البحرية" ينقل مريضًا ستينيًا من جزر فرسان

نقل طيران القوات البحرية، اليوم، حالة حرجة (فشل كلوي بحاجة إلى تدخل جراحي) لمريض يبلغ من العمر 60 عامًا؛ من مستشفى فرسان إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

وتم إنجاز مهمة نقل المريض الذي كان بحاجة ماسة إلى نقله من جزر فرسان إلى مستشفى متقدم؛ بفضل الله، خلال وقت قياسي.

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24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440 10:37 PM

"طيران البحرية" ينقل مريضًا ستينيًا من جزر فرسان

فهد كاملي

جازان

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نقل طيران القوات البحرية، اليوم، حالة حرجة (فشل كلوي بحاجة إلى تدخل جراحي) لمريض يبلغ من العمر 60 عامًا؛ من مستشفى فرسان إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

وتم إنجاز مهمة نقل المريض الذي كان بحاجة ماسة إلى نقله من جزر فرسان إلى مستشفى متقدم؛ بفضل الله، خلال وقت قياسي.

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