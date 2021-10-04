السفارة الأمريكية في الرياض تدين استهداف ميليشيا الحوثي جازان

قالت: لقد زاد الحوثيون بشكل كبير من استهدافهم المدنيين الأبرياء

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض استهداف الميليشيات الحوثية المدنيين في منطقة جازان.

وقالت عبر حسابها في تويتر: ندين بشدة الهجوم الحوثي الأخير على #جازان، لقد زاد الحوثيون بشكل كبير من استهدافهم للمدنيين الأبرياء في المملكة. ونحث الحوثيين على وقف هذه الهجمات المشينة والعمل على إيجاد حل سلمي ودبلوماسي لإنهاء هذا الصراع.