السفارة الأمريكية في الرياض تدين استهداف ميليشيا الحوثي جازان

قالت: لقد زاد الحوثيون بشكل كبير من استهدافهم المدنيين الأبرياء

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض استهداف الميليشيات الحوثية المدنيين في منطقة جازان.

وقالت عبر حسابها في تويتر: ندين بشدة الهجوم الحوثي الأخير على #جازان، لقد زاد الحوثيون بشكل كبير من استهدافهم للمدنيين الأبرياء في المملكة. ونحث الحوثيين على وقف هذه الهجمات المشينة والعمل على إيجاد حل سلمي ودبلوماسي لإنهاء هذا الصراع.

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04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 01:51 PM

قالت: لقد زاد الحوثيون بشكل كبير من استهدافهم المدنيين الأبرياء

السفارة الأمريكية في الرياض تدين استهداف ميليشيا الحوثي جازان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أدانت السفارة الأمريكية في الرياض استهداف الميليشيات الحوثية المدنيين في منطقة جازان.

وقالت عبر حسابها في تويتر: ندين بشدة الهجوم الحوثي الأخير على #جازان، لقد زاد الحوثيون بشكل كبير من استهدافهم للمدنيين الأبرياء في المملكة. ونحث الحوثيين على وقف هذه الهجمات المشينة والعمل على إيجاد حل سلمي ودبلوماسي لإنهاء هذا الصراع.

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