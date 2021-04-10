فولاد الإيراني يكمل مجموعة النصر .. برباعية العين الإماراتي

عبر الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2021

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني إلى دور المجموعات بعد فوزه على العين الإماراتي برباعية نظيفة اليوم السبت في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2021.



وسجل صالح حرداني (41) ولوسيانو تشيمبا (49 و87) وأياندا باتوسي (56) أهداف الفوز لصالح فولاد.



بتلك النتيجة تأهل فولاد ليلعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا السد القطري والنصر السعودي والوحدات الأردني.