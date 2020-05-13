قاد "الزعيم" شهراً واحداً فقط.. اعتزال مدرب "الهلال" السابق

يحتفل بميلاده الـ 71 الأسبوع القادم

أعلن المدرب البلجيكي الشهير جورج ليكينز، المدرب السابق لنادي الهلال اعتزاله مهنة التدريب بسبب تقدمه في العمر إذ سيكمل عامه الـ 71 في الأسبوع القادم علماً بأن آخر محطاته التدريبية كانت مع فريق تراكتور سازي الإيراني العام الماضي.

وسبق للبلجيكي ليكينز أن تولى مهمة الهلال مدة شهر واحد فقط بدءاً من شهر أبريل من عام 2009 حتى الثاني من مايو من نفس العام حيث تمت إقالته بسبب تخبط مستويات الفريق وتردي النتائج وقتها وتم تكليف المدرب الوطني عبداللطيف الحسيني بدلاً منه.

وكان الهلال قد تعاقد مع المدرب قادماً من لوكيرين البلجيكي علماً بأن المدرب يعد من ضمن الأشهر في بلجيكا حيث سبق له تدريب منتخب بلاده مرتين كما تولى تدريب منتخبات الجزائر وتونس والمجر.

وسبق للهلال أن تعاقد مع مدرب آخر من المدرسة البلجيكية وهو الساحر جيريتس الذي حقق مع الهلال كافة البطولات التي شارك بها باستثناء البطولة الآسيوية التي وصل وقتها مع الهلال للدور قبل النهائي وحقق معه الهلال أفضل مستوياته الفنية.