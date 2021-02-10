"الصحة" تحيل وافدة تمارس طب الجلدية والتجميل بدون ترخيص للنيابة العامة

إضافة إلى إحالة المجمع الطبي إلى اللجان المختصة لإيقاع العقوبات بحقه

أعلنت وزارة الصحة ضبط وافدة تمارس مهنة طب الجلدية والتجميل بدون ترخيص في أحد المجمعات الطبية بالباحة.

وأكدت الوزارة أنه تم إحالة الوافدة إلى النيابة العامة، وإحالة المجمع الطبي إلى اللجان المختصة لإيقاع العقوبات بحقه.

ودعت الوزارة الجميع للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بالاتصال على٩٣٧.