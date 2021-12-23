"ابن حثلين": 8 يخوت صحراوية تحطم أرقام أكبر اليخوت الفارهة

خلال مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين" إن ثمانية يخوت صحراوية حطمت الأرقام التي سجلتها أكبر اليخوت الفارهة بطاقمها.



وأضاف "ابن حثلين": أن سفن الصحراء "الإبل" بدأت تنافس أكبر اليخوت الفارهة على مستوى العالم؛ بعد أن تم تأجير 8 فرديات من الإبل، الأحد الماضي في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، بمبلغ 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة.



وتابع قائلًا: بذلك تم التفوق على يخت "أكوتبوس" الذي تبلغ قيمته 2.56 مليون ريال، ويخت "صنرايز" الذي تبلغ قيمته 1.25 مليون ريال، ويخت "لاداتشا" البالغة قيمته 1.13 مليون ريال.