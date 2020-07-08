أول صور مسربة لهاتف "جوجل بيكسل 5 إكس إل" المرتقب

أظهرت عددًا من المواصفات الخاصة بالهاتف

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن أول صور مسربة لهاتف "جوجل بيكسل 5 إكس إل" المرتقب.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تلك الصور المسربة لهاتف "بيكسل 5 إكس إل"، أظهرت عددًا من المواصفات الخاصة بالهاتف المرتقب.

وتُظهر الصور المسربة شاشة لمسية مزودة بثقب في الزاوية العليا اليسرى للكاميرا السيلفي الأمامية.

كما سيتم دعم الهاتف أيضًا بمستشعر بصمة إصبع وكاميرا مزدوجة خلفية على شكل مربع في الزاوية اليسرى العليا.

ولم تظهر الصور مواصفات الكاميرات الخلفية، ولكن يبدو من الصورة أن واحدة منها تحتوي على عدسة ذات زاوية فائقة الاتساع.

كما يبدو من الصور المسربة أن هاتف "بيكسل 5 إكس إل" سيأتي بزر للتحكم الصوتي وزر الطاقة على الجانب الأيمن، مع وجود منفذ "يو إس بي سي" في الأسفل، ومقبس سماعة رأس علوي.

ويبلغ سُمك هاتف "بيكسل 5 إكس إل" 9.5 ملليمتر، بما يتضمن نتوء الكاميرات الأمامية والخلفية.