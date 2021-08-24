الأخضر الشاب يرفع تحضيراته في معسكر سلوفينيا .. تأهبًا للدورة الدولية

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره الخارجي في جمهورية سلوفينيا الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا 2023.



وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي على فترتين صباحية ومسائية؛ حيث بدأت الفترة الصباحية بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمارين مهارية وأخرى متعلقة بالهجوم.

وفي الفترة المسائية أجرى المدرب صالح المحمدي التدريبات على مجموعتين؛ الأولى أجرت تدريبات على الشق الهجومي باللعب عن طريق العمق، فيما أجرت الثانية تدريبات الدفاعي عن طريق البناء.