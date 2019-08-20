أمير تبوك يطّلع على تقرير عن إنجازات فرع وزارة التجارة بالمنطقة

أكد أهميته في تعزيز حماية المستهلك

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم؛ مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك سالم بن سليمان الوباري، الذي قدّم تقريرًا عن إنجازات فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك للنصف الأول من العام الحالي 2019م.

وتضمن التقرير: الإحصائيات الرقابية، وقطاع الأعمال في المنطقة، خلال هذه الفترة، كما اطلع سموه على مشاركة الفرع في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار والمشاعر المقدسة؛ لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، والأعمال الرقابية التي تتعلّق بحماية المستهلك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ من خلال اللجان الميدانية التي يقوم بها الفرع خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الأمير فهد دور فرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، منوهاً إلى دعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على كل ما يحقق للمواطن رغد العيش الكريم ورفاهيته.

من جهته أعرب "الوباري" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع.