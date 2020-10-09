تطوُّر سريع: تونس تصنِّف 6 محافظات مناطق ذات انتشار مرتفع بكورونا

فيما دعت وزارة الداخلية المواطنين للالتزام بقرار حظر التجول

صنّفت السلطات الصحية التونسية اليوم 6 محافظات من أصل 24 محافظة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفع لفيروس كورونا.

من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية التونسية عموم المواطنين بالمحافظات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول الذي فرضته السلطات التونسية أمس.