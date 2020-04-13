فلسطين.. ارتفاع عدد حالات الإصابات بكورونا إلى 308

إبراهيم ملحم: تعافى 59 فيما بلغ عدد الوفيات حالتين

أعلنت السلطات الفلسطينية تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في رافات بضواحي القدس؛ ليرتفع مجموع الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 308.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم؛ اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل إصابة واحدة اليوم في رافات بضواحي القدس.

ولفت المتحدث إلى أن إجمالي الإصابات في الضفة الغربية بلغ 272 حالة، وتعافى 59، فيما بلغ عدد الوفيات حالتين.

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف ملحم؛ أن الحالة الجديدة لشاب كان يعمل في مصنع "عطروت"، وأُجري له الفحص الثاني وثبتت إصابته، وأن هناك 36 حالة غير مؤكّدة في القدس؛ ليصل تعداد الإصابات في الضفة والقدس إلى 308، مشدداً على أنه "لا شيء يوحي لعودة الحياة إلى طبيعتها".

من جهته، قال الدكتور كمال الشخرة؛ إنه "تمّت معاينة 18 ألف حالة، وهناك 176 حالة ذكور مصابين و94 إناث و29 عاملاً مصاباً و96 مخالطاً للعمال، و56 مخالطا لوفود سياحية، و20400 حالة حجر منزلي في الضفة وغزة".