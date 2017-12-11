حائل.. نبراس يبحث دور المناهج الدراسية في وقاية النشء من المخدرات

خلال الملتقى التعريفي النسائي الـ12 وتَضَمّن جلستين علميتين ومعرضاً

نظّمت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة حائل وبمبادرة من شركة الصناعات السعودية (سابك)، الملتقى التعريفي النسائي الثاني عشر للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، في قاعة المؤتمرات بمجمع الطالبات؛ وذلك بحضور حرم أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم، وبرعاية مدير جامعة حائل.

وتَضَمّن الملتقى جلستين علميتين، تناولت الجلسةُ الأولى ورقةَ عمل تتحدث عن دور المؤسسات التعليمية في حماية الفرد من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية؛ فيما تناولت الجلسة الثانية، ثلاثَ أوراق عمل تَضَمّنت: (ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، والوقاية الأسرية ودورها في حماية النشء، وخطوات الإرشاد والعلاج).

عقب ذلك تم تدشين معرض "نبراس" المصاحب للملتقى، وشارك فيه 8 جهات شريكة (وزارة الصحة، وزارة التعليم ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بمنطقة حائل، جامعة حائل، الجمارك، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأحوال المدنية بمنطقة حائل، الغرفة التجارية بمنطقة حائل)، كما تَضَمّن الحفل عروضاً مرئية لجهود الدولة في مكافحة المخدرات، وتعريفاً بالمشروع الوطني "نبراس".

وقد أثنت حرم أمير منطقة حائل على مشروع "نبراس" والقائمين عليه؛ موضحة أن الدعم السخي والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ يوضح مدى حرصهم على سلامة وصحة كل من يعيش تحت ظل هذا الوطن عقلياً وجسدياً.

وأشاد مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل إبراهيم البراهيم، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه المشرفةُ العامة على أقسام الطالبات بجامعة حائل الدكتورة حنان سالم آل عامر، بالدور الهامّ والنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة المخدرات؛ مشدداً على أهمية دور الجامعة في مواجهة انتشار المخدرات والوقاية منها؛ من خلال المساهمة في توعية الأفراد بمخاطر المخدرات، وانعكاساتها السلبية بطريقة علمية شاملة من حيث الأسباب والنتائج والحلول.

وأكد أن للجامعة دوراً مهماً في التوعية من خلال المناهج الدراسية التي تعالج بدورها كثيراً من قضايا المجتمع.

وذكرت مديرة الإشراف النسوي أمل يوسف خاشقجي، أن قضية المخدرات تتصدر قائمة الأخطار التي تهدد أمن وسلامة مجتمعات العالم ماضياً وحاضراً، وللمملكة السبق في الإسهام بالجهود الدولية والإقليمية الهادفة لخلق بيئة خالية من المخدرات.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للشؤون النسوية هناء بنت عبدالله الفريح أن المخدرات تسلب المعنى الحقيقي للحياة؛ فهي مدمّرة للعقل قاتلة للطموح، ومن هنا جاء "نبراس" كنهج وطني يحمي أبناءنا وكل فئات المجتمع بوسائل مختلفة تخاطب جميع الفئات.

عقب ذلك قدّم "نبراس" درعاً تذكارياً للأميرة الهنوف الفرم؛ وذلك أثناء تكريمها للمشاركات بأوراق عمل في الملتقى.

الجدير بالذكر أنه أقيم على هامش الملتقى حراك توعوي نسائي في 3 جهات شريكة، حملة توعوية متكاملة في كل جهة، الأولى مركز التنمية الاجتماعي، والثانية إدارة التعليم بمنطقة حائل، والثالثة بجامعة حائل.