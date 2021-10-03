جامعة جازان تستضيف الاجتماع 24 للجنة رؤساء الجامعات بدول مجلس التعاون

خلال الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر 2021

تستضيف جامعة جازان، الاجتماع 24 للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 6- 7 أكتوبر 2021.

وأوضح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة أنهت استعدادها لاستقبال الوفود المشاركة في الاجتماع.

وقال: إن التعاون بين الجامعات الخليجية يفتح مجالا واسعا لتبادل الخبرات المعرفية والإدارية الجديدة ويكسبها ثراء في الرؤى المستقبلية بما يمكنها من تجاوز التحديات لبناء الإنسان الخليجي وتزويده بمهارات العصر بما يعزز من دور التعليم وتطوير مجالاته في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن استضافة جامعة جازان لهذا الحدث الكبير لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي يلقاه قطاع التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مرحباً برؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي في منطقة جازان ورحاب جامعتها.

وأشار إلى أن الاجتماع يهدف لتعزيز التكامل ودعم مسيرة التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في بناء مجتمع خليجي يمتلك المعارف والمهارات لمواكبة متغيرات العصر ومواجهة تحدياته المختلفة، وتعزيزاً لدور الجامعات.

ونوه بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير من قادة دول مجلس التعاون بالتعليم؛ إيمانا منهم -حفظهم الله- بالدور الحيوي لرأس المال البشري، وتنميته بأحدث ما توصلت إليه الدول من طرق وأساليب التعليم والتدريب في بناء الإنسان، الذي يمثل هدفا استراتيجيا في مسيرة العمل المشترك وعنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة.