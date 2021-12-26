هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تحوز شهادة الأيزو العالمية

خاصة بإدارة الجودة والخدمات وفق المعايير الدولية الموحدة

حازت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على شهادة الأيزو العالمية (ISO 9001) الخاصة بإدارة الجودة والخدمات وفق المعايير الدولية الموحدة.

وتسعى الهيئة من خلال حصولها على شهادة الأيزو للمنافسة العالمية في تقديم الخدمات الفنية والدراسات والتقارير الجيولوجية، بالإضافة إلى تميز خدمات المعامل والمختبرات بما يتوافق مع الإجراءات والسياسات المعتمدة والمعمول بها، إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات والمحافظة عليها من خلال استمرار في تطوير أعمالها بشكل إيجابي.

وتهدف في تطبيقها للمعايير التنافسية لمواكبة كبرى هيئات المساحة الجيولوجية العالمية وكذلك زيادة ثقة المستهلكين والمهتمين والباحثين، وأيضًا تحفيز الموظفين في مختلف مستوياتهم الإدارية للوصول إلى التميز في القدرات الإنتاجية.

من جانبه، قال المهندس حسان المرزوقي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالهيئة، إن "الهيئة حريصة كل الحرص على التميز المؤسسي وتحسين بيئة وجودة العمل والإبداع حيث جددت عهدها مع التميز المؤسسي من خلال حصولها على شهادة الايزو 2015-9001 لتحسين إجراءاتها وعملها الإداري".

وتُعدّ شهادة الأيزو (ISO 9001) التي حصلت عليها الهيئة بمنزلة ضمان وموثوقيّة جودة الخدمة التي تُقدمها المنظمة للعملاء، ممّا يخلق فرصة للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها لهم.