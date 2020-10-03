هولندا تسجّل 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة

ارتفع إجمالي المصابين إلى 127922 حالةً والوفيات 6428 شخصاً

سجّلت هولندا 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، ذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 127922 حالةً.

وأضاف أنه سجّل تسع حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6428 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442 12:11 AM

ارتفع إجمالي المصابين إلى 127922 حالةً والوفيات 6428 شخصاً

هولندا تسجّل 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أمستردام

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سجّلت هولندا 3831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، ذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان أنه بتسجيل هذه الحالات الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 127922 حالةً.

وأضاف أنه سجّل تسع حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6428 وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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