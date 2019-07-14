20 ساعة تدريبية لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف المشاركين في الحج بالمدينة المنورة

تضمنت مراعاة المتدرب للرفق والحكمة في التوعية والإرشاد وأهمية استشعار الأجر العظيم

نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرنامج التدريبي للأعضاء المشاركين في موسم حج هذا العام 1440هـ بعنوان (مهارات التعامل مع الحاج والمعتمر والزائر) بالمدينة المنورة، قدمه الأمين العام لوحدة الحج بالرئاسة العامة الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، بمعدل 20 ساعة تدريبية لمدة يومين.

كما تضمنت محاور البرنامج عدة موضوعات منها: مراعاة المتدرب للرفق والحكمة في التوعية والإرشاد عند التعامل مع الحاج والمعتمر والزائر، وأهمية استشعار الأجر العظيم عند خدمة ضيوف الرحمن، ومعرفة المتدرب لأنماط الشخصية الإِنسانية وكيفية التعامل مع كل نمط، ومعرفة المتدرب للوسائل والأساليب المؤثرة على الحجاج والمعتمرين والزوار عند التعامل معهم، وتنمية مهارات عضو الهيئة والموعظة الحسنة عند التعامل مع الحجاج والمعتمرين والزوار، وفق ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج التدريبية بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وذلك لرفع كفاءة الأعضاء وتطوير العمل الميداني للرئاسة العامة ومنسوبيها، وامتداداً لما تقوم به هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله - لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم ما يلزم لهم مما يعينهم على أداء حجهم بيسر وسهولة.