الرياض .. "حافلات النقل" تنطلق الأحد بأكثر من 90 ألف طالب وطالبة

الوهيبي يؤكّد على الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة داخل الحافلات

شدّد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ على الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة للنقل المدرسي وتعليمات السلامة داخل الحافلات المدرسية مبينًا أن الشراكة والعمل التكاملي والتعاون البنَّاء بين تعليم الرياض وشركة تطوير للنقل التعليمي والشركات المتعهدة ستسهم بحول الله في تذليل الصعوبات كافة ومواجهة التحديات والرقي بجودة النقل المدرسي وضمان انطلاقة مثلى للعام الدراسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده مع مسؤولي النقل المدرسي بشركة تطوير لمنطقة الرياض ومتعهدي النقل المدرسي، في إطار بحث آخر الاستعدادات للنقل المدرسي قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتم بحث آخر الاستعدادات للنقل المدرسي والخطة التشغيلية لنقل 90321 طالباً وطالبةً؛ منهم 82216 في المدارس الحكومية العامة و8105 في معاهد ومراكز التربية الخاصة، بأسطول يبلغ 1915 حافلة؛ منها 1200 حافلة للتعليم العام، و771 حافلة للتربية الخاصة ولذوي الإعاقة الحركية بحافلات ذات مواصفات خاصة بهم.

وفي بداية الاجتماع رحّب "الوهيبي"؛ بمنسوبي شركة تطوير للنقل التعليمي وبالشركاء الحاليين والجدد من شركات النقل المتعهدة, مقدمًا شكره للجميع ومعربًا عن تفاؤله بموسم حافل بالنجاح بفضل ما تحقق من نجاحات في المواسم الماضية وبما تتمتع به الشركات الناقلة من خبرة وكفاءة في تقديم خدمة نقل متكاملة آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب والطالبات.

وتناول الاجتماع جاهزية متعهدي النقل وآخر الاستعدادات مع قرب انطلاق العام، والخطة التشغيلية ومواءمة تنفيذها بما يتوافق ومستجدات الميدان وظروف التشغيل, وتغطية الاحتياج المستهدف, واكتمال الكوادر الإشرافية والفنية, كما ناقش تفعيل دور المراقبين, وضوابط اختيار السائقين وتدريبهم, وتطبيق أنظمة التتبع للحافلات, وتعليمات السلامة في الحافلات.

وأكّد الوهيبي؛ أهمية تطبيق نظام التتبع في الحافلات المدرسية كأحد معايير الأمن والسلامة في النقل المدرسي وبضوابط اختيار السائقين وتدريبهم، وتجهيز الحافلات وفق اشتراطات الأمن والسلامة.

من جهته، بيّن مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري؛ ضرورة التزام الشركات المتعهدة بتوفير مشرف في كل حافلة مدرسية واستيفاء متطلبات السلامة داخل الحافلات والتأكّد من أهلية سائقي الحافلات وسلامة أوراقهم النظامية كالإقامة والرخصة المؤهلة لقيادة الحافلات.

كما أكد مدير النقل المدرسي لمنطقة الرياض بشركة تطوير رامي القصير؛ الجاهزية الكاملة لتقديم خدمات النقل مع انطلاقة العام واستيفاء جميع المتطلبات الخاصة بالنقل المدرسي.

وفي ختام الاجتماع عبَّر ممثلو الشركات المتعهدة عن تقديرهم لإدارة تعليم الرياض على منحهم الثقة بتقديم خدمات النقل المدرسي في منطقة الرياض التي تمثل أكبر منطقة تعليمية, مؤكدين أن ذلك يعد أكبر محفز لهم لبذل كل الجهود والإمكانات لتقديم الخدمة على أكمل وجه.