إعلان عند مدخل "مستشفى عسير": علاجكم عندنا بالطب البديل!

كُتب ولا يزال صامداً منذ فترة ولا تفاعل من المسؤولين رغم المطالب

رغم تحذيرات المتخصصين طبياً، وبيانات المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، إلا أنه كُتب إعلان بجوار مدخل العيادات الخارجية بمستشفى عسير المركزي، وعلى حوش المنشأة الصحية الأولى في المنطقة "يعالج بالطب البديل".

الإعلان الذي أمضى فترة زمنية ليست بالقصيرة ولا يزال صامداً حتى لحظة تحرير المادة لم يجد أيّ تفاعلاً من مسؤولي صحة عسير ولو بطمس المكتوب؛ ناهيك عن ملاحقة المعلن قانونياً.

وقال عددٌ من زوّار المستشفى - الذي التقتهم "سبق" في الموقع: "منذ فترة ليست بالقصيرة ونحن نشاهد هذا الإعلان الذي يقرؤه كل زائرٍ أو مراجع للمستشفى عدا مسؤولي الصحة الذين لم نجد لهم تحركاً بشأن هذا الإعلان".

وأضافوا: "بغضّ النظر عن صحة المدون على جدار المستشفى من عدمه وعن دقة رقم التواصل من مجرد العبث، فإن وجود هذا الإعلان وفِي هذا الموقع مسيء جداً، وقد ينساق خلفها مَن أتعبته مراجعات المستشفيات الحكومية ولكن هي القشة التي يتعلق بها الغريق لدى البعض والتي يُفاجأ بأنه يزداد غرقاً بذلك".

وطالب الزوّار باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه السلوكيات المشابهة تبعث ثقة للمريض أن وزارة الصحة قادرة على علاج مرضاها وحماية منشآتها من العبث.

وكان المركز الوطني للطب البديل والتكميلي قد اصدر بياناً تحذيرياً منذ مطلع شعبان العام الحالي على موقع المركز، قال فيه انطلاقاً من رسالته بحماية الصحة العامة وتوعية المجتمع بالاستخدام الرشيد للطب البديل والتكميلي: "يحذّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من التعامل مع أدعياء المعالجة بالطب البديل والتكميلي، الذين يروّجون لممارساتهم من خلال رسائلهم الدعائية المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلامية، مدّعين قدرتهم على علاج عديد من الأمراض".

ويبيّن المركز أنّ أغلبية هذه الممارسات لا يوجد أساس علمي لها، كما أنّ الخلطات العشبية التي يروّج لها البعض غير مرخصة، وغير مسجلة، وتضر بمستخدميها، وأنّ طريقة تحضيرها غير علمية، وغير خاضعة للرقابة ومعايير جودة التصنيع الدوائي، وقد تسبّب مضاعفات خطيرة، إضافة إلى أنّ هؤلاء المدعين لا يحملون مؤهلات علمية معتمدة، وليس لديهم تراخيص لمزاولة هذه المهنة.

ويقوم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بمتابعة تلك الادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية وبشكل مستمر، ويحذّر من الانسياق خلف هذه الادعاءات الطبية التي تستغل حاجات المرضى للعلاج، مع التأكيد على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوق بها.

وحرصاً من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي على صحة المواطنين، وعدم استغلالهم من أدعياء الطب وغيرهم، فإنّ المركز يهيب بكل مَن يتعامل معهم أو يستخدم أيّاً من منتجاتهم بما فيها الخلطات العشبية، بالتوقف عن التعامل معهم والإبلاغ عنهم، أو الاستفسار، وذلك من خلال موقع المركز الإلكتروني www.nccam.gov.sa أو على الفاكس رقم (٠١١ ٤٧٠٩٦٠٢)، كما أنّ المركز الوطني للطب البديل والتكميلي يقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه تلك الادعاءات والمدعين.