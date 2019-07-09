قوات التحالف تعترض وتُسقط طائرة "مسيَّرة" باتجاه المملكة

المالكي يؤكد تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية بكل صرامة

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- مساء أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه السعودية مستهدفة الأعيان المدنية.



وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، ويتم تدميرها وإسقاطها. مؤكدًا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.