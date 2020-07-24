كوريا الجنوبية: 41 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 13979 والوفيات 298

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 41 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 13979 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 298 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 01:45 PM

إجمالي الإصابات 13979 والوفيات 298

كوريا الجنوبية: 41 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 41 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 13979 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 298 حالة وفاة.

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