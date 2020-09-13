لتبادل الخبرات والإمكانات.. النيابة العامة توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الأمير سطام

في إطار جهودها للتكامل مع مؤسسات الدولة تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات رؤية 2030

وقّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ورئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز عبدالله الحامد، اتفاقية تعاون مشترك لتبادل الخبرات والإمكانات بينهما في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات والدراسات والبحوث؛ وذلك في إطار جهود النيابة العامة للتكامل مع مؤسسات الدولة؛ تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد الجانبان بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم، تدشينَ قاعات التدريب المشترك التي أشرفت على إنشائها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

وأوضح الشيخ "المعجب" أن النيابة العامة تهدف من شراكتها مع الجامعة، إلى الرفع من مستوى البيئة التدريبية، إضافة إلى الإسهام في نقل خبرات النيابة العامة القانونية والعدلية إلى مراكز الدراسات والبحوث في الجامعة؛ لمساعدتها في مزج خبراتها الأكاديمية بالواقع العملي؛ مما سيثمر إن شاء الله عن مخرجات علمية تفيد مجتمع الطلبة ومؤسسات الدولة على حد سواء.

من جانبه، أكد الدكتور "الحامد" أن الاتفاقية تأتي في ظل اهتمام الجامعة بالمشاركة في تطوير العملية العدلية بالمملكة؛ ممثلة في النيابة العامة، والاستفادة من الإمكانات والطاقات البشرية فيها، بما يعزز التعاون المشترك لبناء جيل أكاديمي قانوني مميز يخدم وطنه.