فرص استثمارية بالجملة في مكة.. محطتا وقود ومدينة فروسية "ترفيه وخدمات"

أكشاك ولوحات إعلانية وصيانة معارض تجارية وإنشاء مبنى متعدّد الاستخدامات

طرحت أمانة العاصمة المقدّسة، عدداً من الفرص الاستثمارية المتنوعة عبر بوابة "فرص" الاستثمارية في مجال الأنشطة التجارية، والمالية، وأنشطة الخدمات العامة، والأنشطة الرياضية والترفيهية بمكة المكرّمة.

وتضمنت الفرص المطروحة في مجال خدمات الدعاية والإعلان والتسويق: ترميم وتشغيل وصيانة 6 لوحات إعلانية من نوع "سكاي" بمواقع متفرقة، وصيانة شاشة إلكترونية دعائية بميدان زمزم، وصيانة 99 وسيلة إعلانية نوع "موبي" و18 لوحة إعلانية نوع "يوني بول" و40 وسيلة إعلانية نوع "ميجا كوم" ولوحتين إعلانيتين كبيرتين بمواقع متفرقة.

وكشفت الأمانة عن فرص مطروحة في مجال الأنشطة التجارية، إذ تم طرح فرص استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة معارض تجارية بمخطط ولي العهد رقم 6، ومحال تجارية بمخطط ولي العهد رقم 5، ومحال تجارية بحي الغزة – جوار فندق جراند مكة، إضافةً إلى ترميم وتشغيل وصيانة كشك كدي أمام سقيا زمزم، وكشك بشارع الستين خلف كافتيريا خلود، وكشك بطريق الليث – محطة خمس نجوم، وكشك بحي الشرائع أمام حديقة مخطط رقم 11، وكشك أجياد – أمام قصر الصفا، وكشك بحي النزهة بجوار حديقة عبدالله عريف، وكشك بحي المسفلة – تقاطع شارع التقوى مع شارع إبراهيم الخليل، وكشك بحي القشلة بالقرب من فندق التيسير، وكشك بحي الشرائع – أمام حديقة الشرائع2، وأربعة أكشاك بحي العزيزية – الأول بجوار مقر شركة الاتصالات السعودية، والثاني بجوار حديقة الخطاطين، والثالث بجوار حديقة العزيزية (المهيلة سابقاً)، والرابع بدقم الوبر بجوار إدارة الطرق.

كما طرحت الأمانة فرصاً في مجال أنشطة الخدمات المالية، حيث تم طرح فرص لإنشاء وتشغيل وصيانة ثلاث صرَّافات آلية "للسيارات" بحي الغزة – تحت جسر الدائري الأول، وأمام محطة سابتكو، وبجوار النقل الجماعي، وصرّاف بحي الإسكان – شارع الفواكه، إضافةً إلى إنشاء وتشغيل وصيانة صرّاف آلي بمبنى أمانة العاصمة المقدّسة (ب)، وصرّاف آلي بمبنى بلدية العزيزية الفرعية، ومبنى بلدية المعابدة الفرعية.

وأعلنت الأمانة فرصة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود بمخطط ولي العهد رقم 2، ومحطة وقود بحي الشرائع – شارع القادسية، ومحل غاز بمخطط ولي العهد رقم 7، إلى جانب الإعلان عن إنشاء مبنى متعدّد الاستخدامات (سكني - تجاري - إداري) بشارع الحج – ميدان العدل، وإنشاء مدينة الفروسية – جنوب مكة المكرّمة – طريق غير المسلمين.

ودعت أمانة العاصمة المقدّسة، عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس، إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسات متضمنةً المستندات المطلوبة ومسودة الكراسة وسعرها وآخر موعد لشرائها، من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص" المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.