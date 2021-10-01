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في الحملات الميدانية التي تقوم بها الأمانة

جدة .. ضبط ومصادرة 23 ألف لاصق لتزوير ماركات الأحذية الرياضية

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واس - جدة

أسفرت الحملات الميدانية التي تقوم بها أمانة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية عن ضبط "منزل شعبي" بحي "العمارية" يمارس فيه أعمال تزوير ماركات الأحذية باستخدام "الملصقات"، حيث جرى ضبط 23000 لاصق يستخدم لتزوير الأحذية المقلدة وتوزيعها على الأسواق وفي سياق مكافحة التشوه البصري تمكنت الأمانة من رصد عدد من الورش ومواقع بيع مواد البناء المخالفة.

كما تمكنت الفرق الميدانية من رصد ورش و"تشاليح"، بالإضافة مواقع بيع مواد البناء وأعمال الرمي العشوائي للدمارات بطرق مخالفة بحي "الهدى".

