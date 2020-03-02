بعد نشر "سبق" لمعاناة مرتاديه.. فتح نافذ جديد في شارع 64 بـ"شرائع مكة"

يتميز بأنه أكبر مساحةً من القديم.. لتخفيف الزحام على مجمع الشرائع مول

شرعت الجهات المختصة في فتح نافذ في شارع 64 بديلًا عن النافذ السابق والمقابل لمجمع الشرائع مول، وتوسعة المدخل وإغلاق دخلة مجمع الشرائع مول وما تسببه من زحام؛ بسبب الضغط الذي تشهده الدخلة الوحيدة للمجمع ولشارع باشراحيل "الأصفر".

وكانت "سبق" قد نشرت عدداً من التقارير الميدانية عن حجم المعاناة التي يخلفها المدخل الوحيد للمجمع، والارتداد الناتج عنه، كان آخرها تقرير بعنوان "عنق الزجاجة حاضر في مول الشرائع.. و"64" يتحول لمسار واحد".

ويتوقع أن يسهم هذا المدخل في تخفيف الزحام على المجمع، ومنع الارتداد الذي كان يحدث سابقاً.