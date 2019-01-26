الجيش اليمني يقطع خط إمداد الحوثيين في باقم ويقتل 15 متمردًا

حرر التباب السود المطلة على الطريق الدولي

قتل 15 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (السبت)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، أسفرت أيضاً عن قطع خط إمداد حيوي للحوثيين.

وأوضح قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامى القباطي لـ"سبتمبر نت"، أن قوات اللواء حررت التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني قطعت خط إمداد الميليشيا الانقلابية عن مركز مديرية باقم.

وأشار "القباطي" إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المتمردين، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مناطق مجاورة للمديرية.