أمين الشرقية يفتتح الملتقى السنوي للجودة الشاملة.. غدًا

بحضور خبراء ومختصين.. والفعاليات تتضمن 3 محاضرات

يدشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، يوم غدٍ الأحد، فعاليات الملتقى السنوي للجودة والمعرض المصاحب وتدشين هوية الإدارة العامة للجودة الشاملة، على مسرح أمانة المنطقة الشرقية.

و يهدف الملتقى إلى التعريف بآليات وأسس ومفاهيم تطبيق الجودة الشاملة لألف موظف وموظفة من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019.

ويرمي الملتقى الذي تنفذه الإدارة العامة للجودة الشاملة تحت شعار "100 عام من الجودة"، إلى نشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهمية تطبيق معايير الجودة في مختلف الأعمال الإدارية والتنفيذية .

ويتضمن برنامج الاحتفال السنوي عددًا من الندوات والمحاضرات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتهمين بالجودة، إضافة لمعرض مصاحب يشارك فيه العديد من الجهات التي قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق الجودة بهدف عرض تجاربها وتبادل الخبرات.

وقال مدير عام إدارة الجودة الشاملة بأمانة المنطقة الشرقية المهندس علي القرني: سيتم تنظيم العديد من اللقاءات التحضرية وجلسات النقاش مع نخبة من المختصين بالجودة لوضع برنامج الملتقى السنوي وتفاصيله، بهدف الاستفادة من التجارب المحلية الرائدة بهذا المجال وإعداد محتوى مميز يخدم المستفيدين من الملتقى.

وأضاف: هذا الاحتفال يأتي متزامنا مع اليوم العالمي للجودة وهو امتداد لما توليه القيادة الرشيدة لتطبيق معايير الجودة وتبني سياساتها، والتي تعد إحدى ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وأردف: البرنامج سيفتتح بجولة على المعرض المصاحب الذي يشارك خلاله العديد من الجهات الرائدة في تطبيق الجودة، كما سيتضمن تدشين هوية الإدارة العامة للجودة الشاملة بأمانة المنطقة الشرقية.

وتابع: سيتم تنظيم ثلاث محاضرات الأولى بعنوان "تطور مفاهيم الجودة وتطبيقاتها" يقدمها محمد الحسين مدير مركز الأعمال بفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، ومحاضرة ثانية بعنوان "علامة الجودة السعودية ومسيرتها في تطوير الصناعة الوطنية" يقدمها المهندس فارس الحبيب من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقال "القرني": ختام البرنامج سيكون بمحاضرة عن "تجربة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين" يقدمها سعد القحطاني المدير التنفيذي للمشروع بإمارة المنطقة الشرقية .

وأضاف: كافة فعاليات البرنامج وتوصياته سيتم تعميمها على منسوبي الأمانة بمختلف المدن والمحافظات بهدف الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتحقيق الجودة الشاملة بكل أعمالهم الإدارية والتنفيذية.

وأردف: العصر الذي نعيشه هو عصر المعرفة والأفكار المتجددة التي نتطلع خلالها إلى الارتقاء بحياة الفرد والمجتمع بمجال الخدمات التي تقدمها أمانة الشرقية، وهو الأمر الذي يحتاج لترسيخ "ثقافة الجودة والتطوير المستمر" لدى كل الموظفين والموظفات.

يذكر أن هذا الاحتفال السنوي يأتي تماشيًا مع المنهج الذي تعمل به الأمانة في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في كل أعمالها الإدارية والتنفيذية مما ينعكس على رفع مستوى الأداء وانخفاض التكاليف.

وتحرص الأمانة على نشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهمية تطبيق معايير الجودة، لكي تصبح ثقافة راسخة وممارسة يومية وقوة محركة نحو التميز المؤسسي والإبداع، وهو ما يحقق الاستدامة في التنمية والتطوير للوصول الى أعلى معايير رضا المستفيد.