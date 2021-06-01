"مغربي" إلى رتبة "عميد"

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الدكتور عمار محمد مغربي، من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، إلى رتبته الجديدة "عميد".

وعبر "مغربي" عن فخره وسعادته بهذه الترقية؛ واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تبارك للعميد مغربي، متمنين له التوفيق والسداد.