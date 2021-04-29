"الداخلية": بدء استقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية مطلع شوال

التقديم يتم عن طريق البوابة الإلكترونية للأمن العام أمن للحصول على الموافقة

أعلنت وزارة الداخلية عن ‏البدء باستقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية اعتبارًا من مطلع شهر شوال 1442هـ.

وأوضحت أن التقديم يتم عن طريق البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن)، للحصول على الموافقة المبدئية.

وأشارت إلى أن الهدف تهيئة البيئة اللازمة لتعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وتوفير فرص التوظيف وتدريب أمن للمهتمين بهواية الرماية بالأسلحة النارية.

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29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 06:28 PM

التقديم يتم عن طريق البوابة الإلكترونية للأمن العام أمن للحصول على الموافقة

"الداخلية": بدء استقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية مطلع شوال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الداخلية عن ‏البدء باستقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية اعتبارًا من مطلع شهر شوال 1442هـ.

وأوضحت أن التقديم يتم عن طريق البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن)، للحصول على الموافقة المبدئية.

وأشارت إلى أن الهدف تهيئة البيئة اللازمة لتعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وتوفير فرص التوظيف وتدريب أمن للمهتمين بهواية الرماية بالأسلحة النارية.

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